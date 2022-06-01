Июнь, 01 в 19:33

Восток Украины в огне. Российские оккупанты пытаются любой ценой выйти на границы административных границ Луганской и Донецкой областей.

По словам заместителя директора Центра армии конверсии и разоружения Михаила Самуся, бои идут за каждый километр земли. Но совершить какие-либо значительные прорывы нашей обороны армии РФ не удалось.

Это при том, что у России в 20 раз больше техники, чем у Украины. Такие цифры озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

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Цивилизованный мир, похоже, этот месседж услышал. Новое подкрепление уже согласовали более 40 стран мира в рамках собравшейся уже второй раз контактной группы по обороне Украины, которую окрестили как Рамштайн-2.

Похоже, западное оружие идет к нам активнее. Но что именно нам посылает цивилизованный мир и как это повлияет на ход войны?

Артиллерия

Тяжелое дальнобойное вооружение – едва ли не самое востребованное. Именно от его работы зависят успехи на передовой. И здесь у нас сразу несколько важных прорывов.

Первое и главное – самоходная артиллерийская гаубица Цезарь (Caesar). По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, оружие нового поколения из Франции уже успешно работает на передовой в Украине.

Это действительно сложная система с цифровым управлением огнем, которая способна уничтожать врага уже на дистанции более 40 км. К примеру, российская артустановка Мста с калибром 152 мм имеет дальность стрельбы таким же снарядом с улучшенной баллистикой – 24,7 км. Превышение в 15 км – это огромное преимущество.

— Цезарь имеет цифровую наводку, большую мобильность и способен работать в тандеме с дронами. Это уже не советский металлолом. Так выглядит современная дальнобойная артиллерия, которой нам не хватает. Но не только ее характеристики на голову выше российского оружия, даже у снарядов беспрецедентные показатели, — добавляет эксперт по бронетанковой технике Николай Саламаха.

Если советский 152 мм осколочно-фугасный снаряд давал около 8-9 тыс. осколков, то 155 мм снаряды западного производства дают 25-28 тыс. осколков. Именно так бьет Цезарь.

Еще одно важное поступление для наших бойцов – итальянские гаубицы FH-70. Эта адская машина способна производить до шести выстрелов в минуту. Но у нее есть еще один секрет. Это прицепное оружие, впрочем, оно может двигаться и самостоятельно на расстояние до 20 километров. Все благодаря встроенному двигателю.

– Сейчас главная ставка должна быть на маневренность артсистемы. То есть в условиях современной войны после каждого выстрела нужно менять позицию. И эта пушка идеально выполняет свою задачу, – рассказывает Олег Катков.

По словам Олега Каткова, французские Цезари и итальянские гаубицы FH-70 работают бок о бок с американскими самоходными артиллерийскими установками М-109.

Артсистемы М-109 распространены в США, их достаточно на складах. И это хорошая новость для нас. Это довольно эффективные самоходные системы, которые дают нам преимущество на поле боя. И, главное, их уже привезли.

— Это хороший козырь, потому что именно такое современное оружие может нивелировать колоссальное преимущество врага в вооружении, — убежден Николай Саламаха.

Для сравнения, 150 единиц современных самоходных артиллерийских установок с Запада имеют более высокую эффективность, чем 500 артсистем калибра 152 мм советского производства. Представьте эту колоссальную разницу.

Ракеты Гарпун

Еще одним прорывом для нас должны стать противокорабельные ракеты Гарпун (Harpoon). И это один из главных месседжей из Рамштайна-2. По словам Олега Каткова, будет поставлять нам это оружие Дания.

Почему Дания? У нас не из чего запускать ракеты, потому что делать это можно только с самолетов, кораблей или подводных лодок. А у нас с этим проблемы.

И только у Дании в 90-е годы был береговой ракетный комплекс. Он там остался и боеспособен, может запускать ракету на 124 км. Его преимущество еще и в том, что он может уничтожать наземные цели.

— Современная электроника, системы наведения и дальность поражения позволят прикрыть северную часть Черного моря, а в некоторых модификациях достать даже до Севастополя. А значит, Украина получит шанс разблокировать свои порты, — объясняет капитан первого ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Их радиус поражения позволяет нам оказывать огневое воздействие достаточно далеко – около 200 километров. То есть это фактически полностью закроет эту северо-западную часть Черного моря. Если у нас будет около 100 ракет, мы сможем нейтрализовать все 50 кораблей Черноморского флота РФ и уничтожить примерно 20 из них.

Это может поставить крест на доминировании российского флота в Черном море и открыть столь важные ныне для всего мира морские торговые пути из Украины.

Авиация

Чехия передала нам такие нужные вертолеты. По словам Михаила Самуся, они советские, однако модернизированные и уже отправлены в Украину.

Они передают нам Ми-24 и Ми-35. Ми-35 – это экспортный вариант Ми-24. Это модернизированные вертолеты, которые куда эффективнее, чем Ми-24, которым 40 лет.

Главное преимущество такого оружия – это скорость его поставок, как и то, что под него не нужно переучить наших пилотов.

Вот если говорить о советской технике – это доставка на поле боя в течение часов. Договорились и отправили, особенно самолетами. Все, через несколько часов это оружие на переднем крае. Тенденция такова – быстро поставляется пока только советское оружие. Однако в среднесрочной перспективе, конечно, мы должны переходить на стандарты НАТО.

Бронетехника

Для обороны и контрнаступления украинским Вооруженным силам нужно много бронетехники. Первое и главное – это танки. Они всегда были основной ударной силой сухопутных войск и поступают в Украину. Вот только речь пока идет только о советской технике. Среди ключевых поставщиков – Чехия. Она отправляет нам танки Т-72.

– Эти танки пойдут в те части, которые создадут для выполнения задач по освобождению оккупированных Россией территорий Украины. То есть это уже ресурс для контрнаступления, — говорит Николай Саламаха.

Что касается БТРов, то ситуация несколько лучше. У нас уже работают 200 американских М-113, Британия передала нам 35 БТР Спартан, а из Австралии прилетело 20 современных бронемашин Бушмастер (Bushmaster).

Противовоздушная оборона

Издание The Washington Post намекнуло о возможной передаче нам современных систем ПВО от США. И таковыми могут оказаться ракетные комплексы Петриот (Patriot). Они способны успешно прикрывать города и создавать щит для сбивания баллистических ракет и самолетов.

— Правда, цена таких систем заоблачная, — объясняет Олег Катков. — В лэнд-лизе речь идет о $40 млрд, из которых лишь часть приходится на вооружение. Стоимость одной батареи системы Петриот – $1 млдр. Это огромные деньги. Да и подготовить специалистов, даже доставка такого оружия – уже настоящая спецоперация. А ее еще найти надо, потому что за этими системами стоят очереди. Так что если нам и дадут Петриот, то уж точно не в ближайшей перспективе. Потому союзники будут искать другой выход. И он есть.

На самом деле нам будут передавать не Петриоты, а другие зенитно-ракетные комплексы. В США есть Авенджер (Avenger) – это армейский ракетный комплекс близкого действия, который может решить вопрос обороны от российских крылатых ракет. Ну, он просто в достаточном количестве есть. Их в США около 700 шт.

Оружие победы

Высокоточные и дальнобойные системы залпового огня MLRS M-270 и более современные и легкие HIMARS. Это тактический огненный шторм, просто сносящий врага.

MLRS M270 – это “геймчейнджер”, то, что меняет игру на поле боя.

– И именно на них делает ставку украинское военное командование и президент Украины, – добавляет главный редактор Defense Express.

Это функциональные пусковые платформы. Они необходимы для того, чтобы запускать неуправляемые снаряды с дальностью поражения до 40 км. А также управляемые – дальность полета которых уже 70 км. И когда мы говорим об управляемых ракетах, то их преимущество еще и в точности. То есть когда мы стреляем на 70 км, то погрешность при прицеливании составляет каких-то 2-3 метра. Это очень незначительный показатель.

И получить согласие на поставку этого оружия мы можем уже на этой неделе. Об этом сообщает американский канал СNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Такая нужная Украине боевая система может войти в новый пакет военной помощи.

— В настоящее время задержки с решением о поставке MLRS M-270 возникли из-за страхов Вашингтона. Мол, Киев может использовать это оружие для ударов по территории России и спровоцировать Кремль к открытому противостоянию уже с Западом, — говорит Олег Катков.

По словам Михаила Самуся, все из-за возможности оснастить установку баллистическими ракетами, которые соответствуют российским Искандерам. И даже превзойти их.

Это просто космос по сравнению с тем, что есть у России. Это очень высокоточное оружие. Один из вариантов – оперативно-тактическая ракета с дальностью поражения до 300 километров.

Это значит, что они спокойно могут долететь до крымского моста, через который идет поставка оружия для российских подразделений. Кроме того, нам такое оружие будет просто необходимо для того, чтобы влиять на глубокий тыл противника: системы управления, логистику, склады боеприпасов.

Впрочем, даже простая версия без баллистических ракет стала бы наибольшим прорывом в поставках западного оружия за всю историю Украины. А насытить ряды ВСУ новейшим оружием можно будет уже к середине лета. И это переломный момент в ходе войны, который позволит нам не только обороняться, но и эффективно контрнаступать.

Фото: Getty, Міноборони