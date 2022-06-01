Червень, 01 в 19:33

Схід України у вогні. Російські окупанти намагаються за будь-яку ціну вийти на межі адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

За словами заступника директора Центру армії конверсії та роззброєння Михайла Самуся, бої точаться за кожний кілометр землі. Але здійснити якихось значних проривів нашої оборони армії РФ не вдалося.

Це при тому, що в Росії в 20 разів більше техніки, ніж в України. Такі цифри озвучив президент України Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Цивілізований світ, схоже, цей меседж почув. Нове підкріплення узгодили вже понад 40 країн світу в межах контактної групи з оборони України, яка зібралася вже вдруге і яку охрестили як Рамштайн-2.

Схоже, західна зброя йде до нас активніше. Але що саме нам відправляє цивілізований світ і як це вплине на хід війни?

Артилерія

Важке далекобійне озброєння – чи не найбільш затребуване. Саме від його роботи залежать успіхи на передовій. І тут у нас одразу кілька важливих проривів.

Перше і головне – самохідна артилерійська гаубиця Цезар (Caesar). За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, зброя нового покоління із Франції вже успішно працює на передовій в Україні.

Це насправді складна система з цифровим управлінням вогнем, яка здатна знищувати ворога вже на дистанції понад 40 км. До прикладу, у російської артустановки Мста з калібром 152 мм дальність стрільби таким самим снарядом з покращеною балістикою – 24,7 км. Перевищення у 15 км – це просто величезна перевага.

– Цезар має цифрове наведення, велику мобільність та здатен працювати в тандемі із дронами. Це вже не радянський металобрухт. Так виглядає сучасна далекобійна артилерія, якої нам так не вистачає. Та не лише її характеристики на голову вищі за російську зброю, навіть снаряди мають безпрецедентні показники, – додає експерт з бронетанкової техніки Микола Саламаха.

Якщо радянський 152 мм осколково-фугасний снаряд давав близько 8-9 тис. осколків, то 155 мм снаряди західного виробництва дають 25-28 тис. осколків. Саме такими б’є Цезар.

Ще одне важливе надходження для наших бійців – італійські гаубиці FH-70. Ця пекельна машина здатна робити до шести пострілів на хвилину. Та в неї є ще один секрет. Це причіпна зброя, втім вона може рухатися й самостійно на відстань до 20 кілометрів. Усе завдяки вмонтованому двигуну.

– Зараз головна ставка має бути на маневровість артсистеми. Тобто в умовах сучасної війни після кожного пострілу треба змінювати позицію. І ця гармата ідеально виконує своє завдання, – розповідає Олег Катков.

За словами Олега Каткова, французькі Цезарі та італійські гаубиці FH-70 працюють пліч-о-пліч з американськими самохідними артилерійськими установками М-109.

Артсистеми М-109 досить розповсюджені в США, їх вдосталь на складах. І це добра новина для нас. Це доволі ефективні самохідні системи, які дають нам перевагу на полі бою. І головне, їх вже привезли.

– Це добрячий козир, бо ж саме така сучасна зброя може нівелювати колосальну перевагу ворога в озброєнні, – переконаний Микола Саламаха.

Для порівняння, 150 одиниць сучасних самохідних артилерійських установок із Заходу мають вищу ефективність, ніж 500 артсистем калібру 152 мм радянського виробництва. Уявіть цю колосальну різницю.

Ракети Гарпун

Ще одним проривом для нас мають стати протикорабельні ракети Гарпун (Harpoon). І це один з головних меседжів з Рамштайну-2. За словами Олега Каткова, постачатиме нам цю зброю Данія.

Чому саме Данія? В нас немає, з чого запускати ракети, бо робити це можна тільки з літаків, кораблів чи підводних човнів. А у нас із цим проблеми.

І лише у Данії в 90-х роках був береговий ракетний комплекс. І хороша новина, там він залишився та боєздатний, здатний запускати ракету Гарпун на 124 км. Його перевага ще в тому, що він може знищувати наземні цілі.

– Сучасна електроніка, системи наведення та дальність ураження дозволять прикрити північну частину Чорного моря та в певних модифікаціях дострелити навіть до Севастополя. А отже, Україна отримає шанс розблокувати свої порти, – пояснює капітан першого рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Їх радіус ураження дозволяє нам здійснювати вогневий вплив досить далеко – близько 200 кілометрів. Тобто це фактично повністю закриє ось цю північно-західну частину Чорного моря. Якщо у нас буде близько 100 ракет, то ми зможемо нейтралізувати усі 50 кораблів Чорноморського флоту РФ і знищити приблизно 20 з них.

Це може поставити хрест на домінуванні російського флоту в Чорному морі та відкрити такі важливі нині для всього світу морські торгові шляхи з України.

Авіація

Чехія передала нам такі потрібні гелікоптери. За словами Михайла Самуся, вони – радянські, проте модернізовані і вже відправлені в Україну.

Вони нам передають Мі-24 та Мі-35. Мі-35 – це експортний варіант Мі-24. Це модернізовані гелікоптери, які ефективніші, ніж Мі-24, яким там 40 років.

Головна перевага такої зброї – це швидкість її постачання і те, що під неї не потрібно перенавчати наших пілотів.

От якщо говорити про радянську техніку – це доставлення на поле бою протягом годин. Домовились і відправили, особливо літаками. Все, через кілька годин ця зброя на передньому краї.

Тенденція нині така – швидко поставляється поки тільки радянська зброя. Проте в середньостроковій перспективі, звісно, ми маємо переходити на стандарти НАТО.

Бронетехніка

Для оборони та контрнаступу українським збройним силам потрібно багато бронетехніки. Перше і головне – це танки. Вони завжди були основною ударною силою сухопутних військ. І вони надходять до України. От тільки йдеться поки лише про радянську техніку. Серед ключових постачальників – Чехія. Вона відправляє нам танки Т-72.

– Ці танки підуть в ті частини, які створять для виконання завдань щодо звільнення окупованих Росією територій України. Тобто це вже ресурс для контрнаступу, – каже Микола Саламаха.

Щодо БТРів ситуація дещо краща. У нас вже працюють 200 американських М-113, Британія передала нам 35 БТР Спартан, а з Австралії прилетіло 20 надсучасних бронемашин Бушмастер.

Протиповітряна оборона

Видання The Washington Post натякнуло про можливе передання нам сучасних систем ППО від США. І такими можуть стати ракетні комплекси Петріот (Patriot). Вони можуть успішно прикривати міста та створювати щит, який здатний збивати балістичні ракети та літаки.

– Щоправда, ціна таких систем захмарна, – пояснює Олег Катков. – У лендлізі йдеться про $40 млрд, з яких лише частина припадає на озброєння. Вартість однієї батареї системи Петріот – $1 млрд. Це величезні гроші. Та й підготувати фахівців, навіть доставлення такої зброї – вже справжня спецоперація. А її ще знайти треба, бо за цими системами стоять черги. Тож якщо нам і дадуть Петріот, то вже точно не в найближчій перспективі. Союзники шукатимуть інший вихід. І він є.

Насправді нам передаватимуть не Петріоти, а інші зенітно-ракетні комплекси. У США є Авенджер (Avenger)– це армійський ракетний комплекс близької дії, який може вирішити питання оборони проти російських крилатих ракет. Він просто в достатній кількості є. Їх у США близько 700 шт.

Зброя перемоги

Високоточні та далекобійні системи залпового вогню MLRS M-270 та більш сучасні і легкі HIMARS – це тактичний вогняний шторм, який просто зносить ворога.

MLRS M270 – це геймчейнджер так званий, те, що змінює гру на полі бою, переконаний Олег Катков.

– І саме на них робить ставку українське військове командування та президент України, – додає головний редактор Defense Express.

Це багатофункціональні пускові платформи. Вони потрібні для того, щоб запускати некеровані снаряди із дальністю ураження до 40 км. А також керовані – дальність польоту яких вже 70 км. І коли ми говоримо про керовані ракети, то їх перевага ще й у точності. Тобто коли ми стріляємо на 70 км, похибка під час прицілювання складає якихось 2-3 метри. Це дуже незначний показник.

Отримати згоду на постачання цієї зброї ми можемо вже цього тижня. Про це повідомляє американський канал СNN із посиланням на власні джерела в Білому домі. Така потрібна Україні бойова система може увійти в новий пакет військової допомоги.

– Нині ж затримки із рішенням про постачання MLRS M-270 виникли через страхи Вашингтона. Мовляв, Київ може використати цю зброю для ударів по території Росії і спровокувати Кремль до відкритого протистояння вже із Заходом, – каже Олег Катков.

За словами Михайла Самуся, усе через можливість оснастити установку балістичними ракетами, які здатні відповідати російським Іскандерам та навіть перевершити їх.

Це просто космос у порівнянні з тим, що є в Росії. Це надзвичайно високоточна зброя. Один з варіантів – оперативно-тактична ракета із дальністю ураження до 300 кілометрів. Це означає, що вони спокійно можуть долетіти до кримського мосту, через який йде постачання зброї для російських підрозділів. Крім того, нам така зброя просто буде необхідна для того, щоб впливати на глибокий тил противника: системи управління, логістику, склади боєприпасів.

Втім, навіть простіша версія без балістичних ракет стала б найбільшим проривом у постачанні західної зброї за всю історію України. А наситити лави ЗСУ новітньою зброєю можна буде вже до середини літа.

Це переломний момент у війні, який дозволить нам не лише оборонятися, а й ефективно контрнаступати.

Фото: Getty, Міноборони