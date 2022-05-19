Май, 19 в 17:04

Правительство направляет 14 бронетранспортеров M113 (БТР) и еще 20 защищенных мобильных машин Bushmaster (БМ) в Украину для защиты от неуспешного российского наступления в восточном Донбассе.

Об этом говорится на сайте министра обороны Австралии Питера Даттона.

Кроме того, Австралия поставит 60 поддонов с медицинскими принадлежностями, пожертвованными австралийцами, а также три поддона с оборудованием для радиационного контроля и средствами индивидуальной защиты от имени Австралийского управления по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA) и Австралийской организации ядерной науки и технологии (ANSTO).

Сейчас смотрят

Эта дополнительная помощь окажет дальнейшую поддержку правительству Украины в ответ на полномасштабное вторжение России.

Новая помощь Украине в размере $60,9 млн (14 БТР — $12 млн и 20 БМ — $48,9 млн) увеличивает общий вклад Австралии на сегодняшний день до более чем $285 млн, пишет министр.

Он добавил, что правительство Австралии продолжит искать возможности для оказания дальнейшей военной помощи в тех случаях, когда оно сможет оперативно предоставить Вооруженным силам Украины необходимый военный потенциал.

— Австралия выступает на стороне народа Украины и вновь призывает Россию прекратить неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину, — написал Питер Даттон.

Министр добавил, что австралийское правительство не будет раскрывать дальнейшие конкретные детали пакета военной помощи или договоренности о поставках по прямой просьбе украинских официальных лиц и других наших партнеров.

В конце апреля более 7 тыс. украинцев получили визы от австралийского правительства после начала вторжения РФ, чтобы проживать в Австралии.

Источник: Peter Dutton

Фото: Australian Army