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Факты / Украина

Россияне потерпели поражение на трех направлениях на Востоке – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За прошедшие сутки украинские защитники поломали планы российских оккупантов сразу на трех направлениях на Востоке Украины.

Понесли потери и были вынуждены отойти военные РФ после боевых действий в сторону поселка Райгородок на Лиманском направлении.

Неудачным был для оккупантов штурм с привлечением минометов в направлении сел Боброво и Устиновка Луганской области, что на Северодонецком направлении.

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По состоянию на 2 июня россияне не перестают штурмовать и сам областной центр.

Заставили отойти захватчиков украинские подразделения также на Бахмутском направлении, когда обстрелом остановили штурм врага в сторону населенных пунктов Нагорное и Белогоровка.

Штурм россиян в Камышевахе с целью взятия ее под контроль имеет частичный успех.

Бои там продолжаются, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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