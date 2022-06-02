Июнь, 02 в 7:46

За прошедшие сутки украинские защитники поломали планы российских оккупантов сразу на трех направлениях на Востоке Украины.

Понесли потери и были вынуждены отойти военные РФ после боевых действий в сторону поселка Райгородок на Лиманском направлении.

Неудачным был для оккупантов штурм с привлечением минометов в направлении сел Боброво и Устиновка Луганской области, что на Северодонецком направлении.

Сейчас смотрят

По состоянию на 2 июня россияне не перестают штурмовать и сам областной центр.

Заставили отойти захватчиков украинские подразделения также на Бахмутском направлении, когда обстрелом остановили штурм врага в сторону населенных пунктов Нагорное и Белогоровка.

Штурм россиян в Камышевахе с целью взятия ее под контроль имеет частичный успех.

Бои там продолжаются, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.