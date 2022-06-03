Украина имеет все для победы над РФ – генерал Гордийчук

Июнь, 02 в 21:30

Начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук в эфире телемарафона рассказал, что изменилось в его воспитанниках с 2014 года и в чем главное отличие АТО/ООС и полномасштабной войны.

– Они сейчас гораздо более мотивированы и идейно подготовлены. Им уже не нужно объяснять, кто враг, – сказал он.

Среди существенных недостатков генерал назвал влияние на интеллектуальную составляющую пандемии, длившуюся два года, и это связано с дистанционным обучением.

Также, по его мнению, нужно больше работать над психологической готовностью.

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– Сама идея должна быть подкреплена – что мы должны победить врага, превышающего нас численностью. Мне за честь сказать, что более 7 тыс. лучших выпускников сейчас на передовой – от Херсона до Харькова. У нас есть потери, к сожалению, но мы не забудем, не простим и отплатим врагу! – подчеркнул начальник военного лицея.

Гордейчук также объяснил, чем отличается АТО в 2014 году от полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года.

– Тогда была гибридная война, если брать в процентах – 5, 10, максимум 15%. Тяжелее всего было границу держать, тяжелые бои были в Иловайске и за Дебальцево. Сейчас это полномасштабная война. Если тогда применялись только беспилотники для коррекции огня артиллерии, то сейчас используется и дальняя, и стратегическая авиация. Однако хорошо, что нам досталось по наследству много подготовленных военных. Многие прошли по две-три ротации в АТО/ООС.

В то же время, генерал-майор считает, что Украина была готова к войне примерно на 80%.

– Поэтому сейчас временная потеря 20% территории. Однако все есть для того, чтобы победить! – подытожил начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Фото: qha.com.ua