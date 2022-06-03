Україна має все для перемоги над РФ – генерал Гордійчук

Червень, 02 в 21:30

Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук в ефірі телемарафону розповів, що змінилося у його вихованцях з 2014 року та у чому головна відмінність АТО/ООС та повномасштабної війни.

– Вони зараз набагато більше мотивовані та ідейно підготовлені. Вже їм не треба пояснювати, хто ворог, – сказав він.

Серед суттєвих недоліків генерал назвав вплив на інтелектуальну складову пандемії, яка тривала два роки, і це пов’язано з дистанційним навчанням.

Також, на його думку, треба більше працювати над психологічною готовністю.

Зараз дивляться

– Сама ідея має бути підкріплена – що ми маємо перемогти ворога, який перевищує нас чисельністю. Мені за честь сказати, що понад 7 тис. найкращих випускників зараз на передовій – від Херсона до Харкова. Ми маємо втрати, на жаль, але ми не забудемо, не пробачимо і відплатимо ворогу! – наголосив начальник військового ліцею.

Гордійчук також пояснив, чим відрізняється АТО у 2014 році від повномасштабної війни, яка почался 24 лютого 2022 року:

– Тоді була гібридна війна, якщо брати у відсотках – 5, 10, максимум 15%. Найважче було кордон тримати, тяжкі бої були в Іловайську і за Дебальцеве. Зараз – це повномасштабна війна. Якщо тоді застосовувалися лише безпілотники для коригування вогню артилерії, то зараз використовується і дальня, і стратегічна авіація. Проте добре, що нам дісталося в спадщину багато підготовлених військових. Багато з них пройшли по дві-три ротації в АТО/ООС.

Водночас генерал-майор вважає, що Україна була готова до війни приблизно на 80%.

– Тому зараз маємо тимчасову втрату 20% території. Проте все є для того, щоб перемогти! – підсумував начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Фото: qha.com.ua