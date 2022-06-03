Влада Молдови заборонила показ новин та шоу РФ

Червень, 02 в 21:19

У Молдові парламент у четвер, 2 червня, ухвалив закон про боротьбу з пропагандою та дезінформацією, який забороняє, зокрема, трансляцію новин та пропагандистських шоу РФ.

Про це повідомляє NewsMaker.

Як уточнюється, документ ухвалили у другому остаточному читанні на засіданні 2 червня, його підтримало 54 депутати від правлячої партії Дія та солідарність (PAS).

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– Заборонено трансляцію у Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, що виробляються в країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, – йдеться у повідомленні.

Тепер новини та телепередачі РФ не зможуть показувати на ТБ Молдови, оскільки РФ не ратифікувала цю конвенцію.

Також зазначається, що у другому читанні PAS виключила положення, згідно з якими служба інформації та безпеки могла блокувати сайти за поширення дезінформації, а громадян карати величезними штрафами.

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Джерело: NewsMaker