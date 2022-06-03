Київщина, Чернігівщина, Харківщина: уряд виділив гроші зруйнованим РФ областям

Червень, 03 в 18:06

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, скільки грошей уряд виділив на відновлення Київської, Чернігівської, Харківської, Житомирської, Сумської та Миколаївської областей, які постраждали від агресії РФ.

Про це він розповів у п’ятницю, 3 червня, під час промови про 100 днів повномасштабної війни з РФ.

За словами Шмигаля, за останні два місяці влада виділила 2,3 млрд грн на те, щоб виконати ключові завдання щодо відновлення.

Зараз дивляться

– Київська та Чернігівська області отримали по 400 млн грн, Харківська та Сумська області по 250 млн грн. Києву було виділено 200 млн грн., Житомирській області 100 млн грн, а Миколаївській 56 млн грн. Ми закликали місцеву владу за можливості також виділяти кошти на відновлення. Бачимо, що тут є позитивна синергія. Наприклад, керівництво Києва приєдналося до програми відновлення уряду, виділивши кошти з місцевого бюджету на відновлення зруйнованого житла та об’єктів інфраструктури, – повідомив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що зараз відбувається перший етап відновлення: оцінюються збитки, складається технічна документація проєктів, ремонтуються критично важливі об’єкти.

– Завдання уряду – щоб до осені більшість пошкоджених критичних об’єктів було відновлено. Щоб усі громадяни на деокупованих територіях були з водою, газом, світлом. Там, де це можливо, ми відремонтуємо школи, дитячі садки та лікарні. У чотирьох повністю деокупованих областях у нас зараз готується відновлення 83 лікарень, 59 дитячих садків, 122 шкіл, – перерахував він.

Шмигаль наголосив, що влада хоче, щоб українці якнайшвидше поверталися додому, але для цього потрібно забезпечити відповідні умови.