Предоставленные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой – Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утверждает, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже находятся на передовой и уничтожают врагов, поражая цели с высокой точностью.
Об этом он написал у себя в Facebook.
Залужный отметил, что украинские военные с легкостью овладели М109А3 буквально за одну неделю
Он также прокомментировал характеристики этих гаубиц и отметил, что по сравнению с советскими аналогами у них больший калибр и более мощный боеприпас.
Главнокомандующий уточнил, что дальность стрельбы из таких гаубиц составляет до 22 км.
– Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние, – подчеркнул он.
Залужный утверждает, что опытные артиллеристы отмечают, помимо прочего, удобство зарядов, герметичных и абсолютно идентичных, что влияет на точность разлета при выстрелах.
Он поблагодарил норвежский народ за действенную помощь.
– Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора, – отметил Залужный.