Предоставленные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой – Залужный

Июнь, 04 в 21:52

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утверждает, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже находятся на передовой и уничтожают врагов, поражая цели с высокой точностью.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Залужный отметил, что украинские военные с легкостью овладели М109А3 буквально за одну неделю

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Он также прокомментировал характеристики этих гаубиц и отметил, что по сравнению с советскими аналогами у них больший калибр и более мощный боеприпас.

Главнокомандующий уточнил, что дальность стрельбы из таких гаубиц составляет до 22 км.

– Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние, – подчеркнул он.

Залужный утверждает, что опытные артиллеристы отмечают, помимо прочего, удобство зарядов, герметичных и абсолютно идентичных, что влияет на точность разлета при выстрелах.

Он поблагодарил норвежский народ за действенную помощь.