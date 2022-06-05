Надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій – Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний стверджує, що самохідні гаубиці М109А3, надані в рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже перебувають на передовій та знищують ворогів, вражаючи цілі з високою точністю.
Про це він написав у себе у Facebook.
Залужний зазначив, що українські військові легко опанували М109А3 буквально за один тиждень.
Він також прокоментував характеристики цих гаубиць і зазначив, що у порівнянні з радянськими аналогами у них більший калібр та потужніший боєприпас.
Головнокомандувач уточнив, що дальність стрілянини з таких гаубиць становить до 22 км.
– Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань, – наголосив він.
Залужний стверджує, що досвідчені артилеристи відзначають, крім іншого, зручність зарядів, герметичних та абсолютно ідентичних, що впливає на точність розльоту при пострілах.
Він подякував норвезькому народу за дієву допомогу.
– Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневої поразки супротивника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам все складніше стримувати агресора, – зазначив Залужний.