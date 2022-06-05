Надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій – Залужний

Червень, 04 в 21:52

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний стверджує, що самохідні гаубиці М109А3, надані в рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже перебувають на передовій та знищують ворогів, вражаючи цілі з високою точністю.

Про це він написав у себе у Facebook.

Залужний зазначив, що українські військові легко опанували М109А3 буквально за один тиждень.

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Він також прокоментував характеристики цих гаубиць і зазначив, що у порівнянні з радянськими аналогами у них більший калібр та потужніший боєприпас.

Головнокомандувач уточнив, що дальність стрілянини з таких гаубиць становить до 22 км.

– Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань, – наголосив він.

Залужний стверджує, що досвідчені артилеристи відзначають, крім іншого, зручність зарядів, герметичних та абсолютно ідентичних, що впливає на точність розльоту при пострілах.

Він подякував норвезькому народу за дієву допомогу.