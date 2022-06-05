Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій – Залужний

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний стверджує, що самохідні гаубиці М109А3, надані в рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже перебувають на передовій та знищують ворогів, вражаючи цілі з високою точністю.

Про це він написав у себе у Facebook.

Залужний зазначив, що українські військові легко опанували М109А3 буквально за один тиждень.

Зараз дивляться

Він також прокоментував характеристики цих гаубиць і зазначив, що у порівнянні з радянськими аналогами у них більший калібр та потужніший боєприпас.

Головнокомандувач уточнив, що дальність стрілянини з таких гаубиць становить до 22 км.

– Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань, – наголосив він.

Залужний стверджує, що досвідчені артилеристи відзначають, крім іншого, зручність зарядів, герметичних та абсолютно ідентичних, що впливає на точність розльоту при пострілах.

Він подякував норвезькому народу за дієву допомогу.

– Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневої поразки супротивника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам все складніше стримувати агресора, – зазначив Залужний.

Читайте
Ракетний удар по Одеській та Сумській областях: що відбувається на 101-ий день війни (онлайн)

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка