Российские войска увеличили использование авиации для поддержки своего наступления на Донбассе. В сочетании с артиллерийскими обстрелами это позволило оккупантам несколько продвинуться на Востоке Украины.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В сообщении отмечается, что активность российской авиации остается высокой над территорией Донбасса, где сейчас происходят тяжелые бои. При этом самолеты оккупантов наносят удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

В разведке уточнили, что более широкое использование войсками РФ неуправляемых боеприпасов привело к масштабным разрушениям населенных пунктов на Донбассе. А это “почти наверняка” привело к значительным убыткам и жертвам среди мирного населения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 4 June 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 4, 2022