Июнь, 04 в 13:00

Российские войска увеличили использование авиации для поддержки своего наступления на Донбассе. В сочетании с артиллерийскими обстрелами это позволило оккупантам несколько продвинуться на Востоке Украины.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В сообщении отмечается, что активность российской авиации остается высокой над территорией Донбасса, где сейчас происходят тяжелые бои. При этом самолеты оккупантов наносят удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

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– Сместив оперативный фокус на Донбасс, РФ смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, совмещая авиаудары и массированный артиллерийский огонь… Комбинированное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе, — говорится в сообщении.

В разведке уточнили, что более широкое использование войсками РФ неуправляемых боеприпасов привело к масштабным разрушениям населенных пунктов на Донбассе. А это “почти наверняка” привело к значительным убыткам и жертвам среди мирного населения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 4 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/0aOZJCGvVJ ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 4, 2022

В британской разведке также подчеркнули, что в начале полномасштабного вторжения РФ не смогла оказать воздушную поддержку своим наземным силам, что способствовало провалу наступления на Киев.

– Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни войны ограничила ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным подразделениям, что способствовало провалу продвижения на Киев, – напомнили в британском Минобороны.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем воздушная активность войск РФ в основном ограничивалась ударами с использованием крылатых ракет воздушного и наземного базирования, чтобы воспрепятствовать перемещению украинских подкреплений и запасов.

Однако сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на ход войны. В то же время, по данным разведки, российские запасы высокоточных ракет, вероятно, значительно иссякли.

По информации Генерального штаба ВСУ, российские войска сейчас штурмуют город Северодонецк (Луганская область) при поддержке артиллерии. Там продолжаются бои. В то же время, украинские подразделения заставили оккупантов отойти на Бахмутском направлении.

За сутки войска РФ потеряли в Украине еще около 100 солдат, 9 танков и 13 боевых бронированных машин. В целом украинская армия уничтожила более 31 тыс. человек личного состава российских войск.

Источник: Минобороны Великобритании