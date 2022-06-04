Июнь, 04 в 12:03

За сутки российские войска потеряли в Украине еще около 100 солдат, 9 танков и 13 боевых бронированных машин.

Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери в течение суток оккупанты понесли на Запорожском направлении. В общем было уничтожено свыше 31 тыс. человек личного состава армии РФ.

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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 4 июня ориентировочно составили:

• личного состава – около 31 050 человек (за сутки ликвидировано еще 100 оккупантов);

• танков – 1 376 (+9 за сутки);

• боевых бронированных машин – 3 379 (+13 за сутки);

• артиллерийских систем – 680 (+5 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 207;

• средств ПВО – 95;

• самолетов – 210;

• вертолетов – 175;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 единиц (+5 за сутки);

• крылатых ракет – 122 (+1 за сутки);

• кораблей/катеров – 13;

• автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц (+8 за сутки);

• специальной техники – 52 единицы (+1 за сутки).

По информации советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, с начала полномасштабной войны совокупные потери войск РФ убитыми и ранеными могут составлять 80 тыс. человек.

По словам Подоляка, первые полтора месяца в российских войсках могло погибать до тысячи человек за сутки. Сейчас идут позиционные потери, и оккупанты ежедневно теряют по 100-200 человек погибшими.

Как известно, полномасштабная война в Украине длится уже 101-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ