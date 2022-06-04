Червень, 04 в 13:00

Російські війська збільшили використання авіації для підтримки свого наступу на Донбасі. В поєднанні з артилерійськими обстрілами це дозволило окупантам дещо просунутися на Сході України.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У повідомленні зазначається, що активність російської авіації залишається високою над територією Донбасу, де зараз відбувається важкі бої. При цьому літаки окупантів завдають ударів як керованими, так і некерованими боєприпасами.

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– Змістивши оперативний фокус на Донбас, РФ змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь… Комбіноване застосування авіаційних та артилерійських ударів стало ключовим фактором нещодавніх тактичних успіхів Росії в регіоні, – йдеться в повідомленні.

У розвідці уточнили, що більш широке використання військами РФ некерованих боєприпасів призвело до масштабних руйнувань населених пунктів на Донбасі. А це “майже напевно” спричинило значні збитки та жертви серед мирного населення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/0aOZJCGvVJ ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 4, 2022

У британській розвідці також наголосили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ не змогла надати повітряну підтримку своїм наземним силам, що сприяло провалу наступу на Київ.

– Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні війни обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним підрозділам, що сприяло провалу просування на Київ, – нагадали в британському Міноборони.

У відомстві додали, що надалі повітряна активність військ РФ здебільшого обмежувалася ударами з використанням крилатих ракет повітряного та наземного базування, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів.

Однак самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на перебіг війни. Водночас, за даними розвідки, російські запаси високоточних ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські війська зараз штурмують місто Сєвєродонецьк (Луганська область) за підтримки артилерії. Там тривають бої. Водночас українські підрозділи змусили окупантів відійти на Бахмутському напрямку.

Протягом доби війська РФ втратили в Україні ще близько 100 солдатів, 9 танків та 13 бойових броньованих машин. Загалом українська армія знищила вже понад 31 тис. осіб особового складу російських військ.

Джерело: Міноборони Великої Британії