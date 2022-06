Російські війська збільшили використання авіації для підтримки свого наступу на Донбасі. В поєднанні з артилерійськими обстрілами це дозволило окупантам дещо просунутися на Сході України.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У повідомленні зазначається, що активність російської авіації залишається високою над територією Донбасу, де зараз відбувається важкі бої. При цьому літаки окупантів завдають ударів як керованими, так і некерованими боєприпасами.

У розвідці уточнили, що більш широке використання військами РФ некерованих боєприпасів призвело до масштабних руйнувань населених пунктів на Донбасі. А це “майже напевно” спричинило значні збитки та жертви серед мирного населення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/0aOZJCGvVJ

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/3W92EWHUmh

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 4, 2022