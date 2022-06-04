Июнь, 04 в 9:28

Здание Харьковской облгосадминистрации, в которое 1 марта попали ракеты российских оккупантов, восстановить невозможно.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он рассказал, что в день обстрела в здании должно было состояться совещание с участием руководителей области, правоохранителей и военных.

— Мы просто личным составом опоздали на то совещание, которое должны были проводить в здании. Уже есть заключение экспертов, что здание восстановлению не подлежит, – добавил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, после 100 дней героического противостояния треть Харьковщины все еще оккупирована. Однако украинским военным удалось освободить 23 населенных пункта области.

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Он подчеркнул, что Харьковщине и Харькову, расположенному недалеко от границы с РФ, нужно учиться жить в новых условиях и выстраивать новую систему безопасности.

Напомним, 1 марта в Харьковскую облгосадминистрацию попали две российские ракеты. Тогда погибли более 20 человек.

Источник: Харьковская ОВА