Червень, 04 в 9:28

Будівлю Харківської обласної державної адміністрації, в яку 1 березня потрапили ракети російських окупантів, відновити неможливо.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він розповів, що в день обстрілу в будівлі мала відбутися нарада за участю керівників області, правоохоронців і військових.

– Ми просто особовим складом запізнилися на ту нараду, яку мали проводити у будівлі. Вже є висновок експертів, що будівля відновленню не підлягає, – додав Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, після 100 днів героїчного протистояння третина Харківщини все ще окупована. Однак українським військовим вдалося звільнити 23 населені пункти області.

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Він наголосив, що Харківщині та Харкову, який розташований недалеко від кордону з РФ, потрібно вчитися жити в нових умовах і вибудовувати нову систему безпеки.

Нагадаємо, 1 березня в Харківську облдержадміністрацію поцілили дві російські ракети. Тоді загинули понад 20 людей.

Джерело: Харківська ОВА