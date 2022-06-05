Июнь, 04 в 21:07

Руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк сказал в эфире телемарафона в субботу, 4 июня, что украинские военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины. Он отметил, что там уверены, что “все удастся”.

Он подчеркнул, что не может сказать, что часть города была оккупирована российскими агрессорами.

– Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить довольно существенную часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским, – подчеркнул он.

По словам Стрюка, украинские защитники принимают “все соответствующие меры, чтобы оттеснить врага из территории города”.

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– Ведутся позиционные уличные бои. Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших вооруженных сил, что все удастся, – сказал он.

Также, по словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тысяч населения.

– Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию, – заявил он.

Напомним, 3 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что оккупационные войска ранее захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их обратно примерно на 20%.

Фото: Сергей Гайдай