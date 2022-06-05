Червень, 04 в 21:07

Керівник ВДА Сєвєродонецька Олександр Стрюк сказав в ефірі телемарафону у суботу, 4 червня, що українські військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України. Він зазначив, що там упевнені, що “все вдасться”.

Він наголосив, що не може сказати, що частина міста була окупована російськими агресорами.

– Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить істотну частину, майже розділивши навпіл, якщо ми говоримо про житлові квартали, де вони можуть почуватися впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватись, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським, – наголосив він.

За словами Стрюка, українські захисники вживають “усі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста”.

Зараз дивляться

– Ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація є досить напруженою, але є надія і є впевненість наших збройних сил, що все вдасться, – сказав він.

Також, за словами голови військової цивільної адміністрації, до початку штурму у Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тисяч населення.

– Враховуючи, що вже третю добу точаться постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно і залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію, – заявив він.

Нагадаємо, 3 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що окупаційні війська раніше захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Фото: Сергій Гайдай