Июнь, 05 в 14:38

Утренний вражеский ракетный удар по Киеву был по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

– Можем говорить о том, что это был один объект военной инфраструктуры, а второй объект гражданской инфраструктуры, – объяснил он.

Также Вадим Денисенко рассказал о ситуации с диверсионно-разведывательными группами. По его словам, они до сих пор существуют и пытаются проникнуть вглубь страны. Довольно часто это граждане Украины, которые живут на оккупированных территориях так называемых ДНР и ЛНР.

Одно из главных требований к ним — это как минимум понимать, а еще лучше разговаривать на украинском. В целом диверсионные группы приходится обнаруживать на территориях, которые находятся в прифронтовой зоне, а также в областях на границе с Беларусью и Россией.

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Кроме того, советник главы МВД прокомментировал инициативу легализовать оружие в Украине. По его мнению, пока не нужно спешить с принятием соответствующего закона.

Прежде всего, необходимо провести качественные экспертные дискуссии, изучить все преимущества и недостатки международного опыта и принять документ, в котором будут прописаны все важные и сложные нюансы.

Напомним, утром 5 июня россияне нанесли ракетные удары по Киеву. По информации Воздушных сил ВСУ, это было сделано из акватории Каспийского моря. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек, погибших нет.