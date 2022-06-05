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Факти / Україна

Один об’єкт військовий, один – цивільний: Денисенко про ранковий удар по Києву

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Один об’єкт військовий, один – цивільний: Денисенко про ранковий удар по Києву
Фото: Depositphotos

Ранковий ворожий ракетний удар по Києву був по обєктах військової та цивільної інфраструктури. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Можемо говорити про те, що це був один обєкт військової інфраструктури, а другий обєкт цивільної інфраструктури, – пояснив він.

Також Вадим Денисенко розповів про ситуацію з диверсійно-розвідувальними групами. За його словами, вони досі існують та намагаються пробратися вглиб країни. Досить часто, це громадяни України, які живуть на окупованих територіях так званих ДНР та ЛНР.

Одна з головних вимог до них – це щонайменше розуміти, а ще краще розмовляти українською. Загалом диверсійні групи доводиться виявляти на територіях, які знаходяться у прифронтовій зоні, а також в областях на прикордонні із Білоруссю та Росією.

Зараз дивляться

Крім того, радник очільника МВС прокоментував ініціативу легалізувати зброю в Україні. На його думку, наразі не потрібно поспішати з ухваленням відповідного закону.

Передусім необхідно провести якісні експертні дискусії, вивчити всі переваги та недоліки міжнародного досвіду та ухвалити документ, у якому будуть прописані усі важливі та складні нюанси.

Нагадаємо, вранці 5 червня росіяни завдали ракетних ударів по Києву. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, це було зроблено з акваторії Каспійського моря. Внаслідок ворожих обстрілв постраждала одна людина, загиблих немає.

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