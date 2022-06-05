Июнь, 05 в 11:06

В областных военных администрациях рассказали о ситуации в регионах. Так, в Киевской области утром силы ПВО сбили ракету над Обуховским районом.

А в Киеве с утра были взрывы в Дарницком и Днепровском районах. Жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали.

В Днепропетровской области оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину — попали по двум селам. Есть разрушение жилых домов. По предварительной информации, без пострадавших.

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На Харьковщине ночью под обстрелы попали Близнюки. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. В городе Чугуев ранения получил один человек. В селах Коробочкино и Чкаловское — двое раненых. Еще двое – в пгт Малиновка.

На Луганщине ситуация остается крайне тяжелой. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса Точка-У нанесен по Лисичанску.

Значительные разрушения в Горском, где повреждено 13 домов. В Лисичанске – 5, а также отделение Укрпочты и здание отделения полиции. В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждено помещение цеха на территории объединения Азот. Один человек погиб, двое раненых гражданских.

В Донецкой области ситуация стабильно сложная, в течение суток – 15 обстрелов. Оккупанты применяли стрелковое оружие, танки, артиллерию, минометы, РСЗО Смерч, Точка У, РСЗО Град; было два авиаудара.

Обстреляны Бахмут, Авдеевка, село Новоселовка 1, село Первомайское, Святогорск, пгт Острое, село Нетайлово, село Первомайское, Константиновка, село Крестище, село Времевка, Соледар, Краматорск, Дружковка.

Повреждены девять жилых домов (в том числе две многоэтажки), корпуса детского лагеря, помещения коммунального и промышленного предприятий. Погибли 8 гражданских лиц, 11 ранены.

В Николаевской области 5 июня в 4:50 оккупанты обстреляли город Очаков — есть раненые, поврежденные дома. В некоторых районах города отсутствует свет.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Днем и ночью были обстрелы в Широковской общине.

В Херсоне оккупационные власти открыли филиал Единой России, где собирают данные жителей города и проводят свои совещания. Шестой день отсутствует мобильная и интернет-связь.

Стабильно критическая ситуация в Нововоронцовской, Великоалександровской, Калиновской, Высокопольской общинах. В целом на территории Бериславского района идут тяжелые бои, уничтожены многие дома, дороги, мосты. Также оккупанты продолжают блокировать движение между оккупированными селами.