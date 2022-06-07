Бой длился почти 14 часов: десантники уничтожили около 50 оккупантов элитного полка РФ

Июнь, 07 в 11:06

Львовские десантники уничтожили около 50 единиц личного состава так называемого элитного полка РФ. Это произошло недавно во время боя, который длился около 14 часов.

Тогда российские военные хотели перерезать одну стратегически важную трассу на Востоке Украины. Но десантники 80 десантно-штурмовой бригады не позволили развить наступление. Наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД (боевую машину десанта).

Когда враг встретился в близком контактном стрелковом бою с украинскими десантниками, то отступил и оставил в лесополосе тела своих погибших.

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Это был тяжелый бой, в котором украинские бойцы проявили свое мужество и отвагу. Старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил.

В тот день бойцы 80 бригады на этом не остановились. Артиллерийские подразделения нанесли массированный артиллерийский удар по захватчикам, в результате которого проредили ряды оккупантов и их техники.

Источник: Максим Козицкий