Бій тривав майже 14 годин: десантники знищили близько 50 окупантів елітного полку РФ

Червень, 07 в 11:06

Львівські десантники знищили близько 50 одиниць особового складу так званого елітного полку РФ. Це відбулось нещодавно під час бою, який тривав близько 14 годин.

Тоді російські військові хотіли перерізати одну стратегічно важливу трасу на Сході України. Але десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили розвинути наступ. Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську БМД (бойову машину десанту).

Коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, то відступив і залишив у лісосмузі тіла своїх загиблих.

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Це був важкий бій, в якому українські бійці проявили свою мужність і відданість. Старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич дістали осколкових поранень, але відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив.

У той день бійці 80 бригади на цьому не зупинились. Артилерійські підрозділи завдали масованого артилерійського удару по загарбниках, внаслідок якого прорідили ряди окупантів та їхньої техніки.

Джерело: Максим Козицький