Июнь, 07 в 23:01

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники в течение суток, 7 июня, отразили 11 вражеских атак, а на двух локациях продолжаются бои.

Об этом сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.

– Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 11 атак врага. На двух локациях продолжаются бои, — отметили они.

За прошедшие сутки военнослужащие уничтожили: три танка; пять артиллерийских систем; две боевые бронированные машины; 13 единиц автомобильной техники; три склада с боеприпасами.

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Кроме того, оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, шестеро получили ранения.

По данным Генштаба, на Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

В то же время на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

Фото: Генштаб ВСУ