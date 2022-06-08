На Донбассе ВСУ отбили 11 атак и уничтожили три вражеских склада с боеприпасами
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники в течение суток, 7 июня, отразили 11 вражеских атак, а на двух локациях продолжаются бои.
Об этом сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.
– Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 11 атак врага. На двух локациях продолжаются бои, — отметили они.
За прошедшие сутки военнослужащие уничтожили: три танка; пять артиллерийских систем; две боевые бронированные машины; 13 единиц автомобильной техники; три склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Кроме того, оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, шестеро получили ранения.
По данным Генштаба, на Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.
В то же время на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.
Фото: Генштаб ВСУ