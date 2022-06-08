Червень, 07 в 23:01

На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники протягом доби, 7 червня, відбили 11 ворожих атак, а на двох локаціях продовжуються бої.

Про це повідомила пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

– Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої, – зазначили вони.

За добу, що минає, військовослужбовці знищили: три танки; п’ять артилерійських систем; дві бойові броньовані машини; 13 одиниць автомобільної техніки; три склади з боєприпасами.

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Крім того, окупанти обстріляли понад 16 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, шестеро отримали поранення.

За даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

Фото: Генштаб ЗСУ