Потери оккупантов с начала войны составляют 31 360 человек — Генштаб
Российский враг на войне в Украине продолжает нести немалые потери в живой силе и технике.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Так, по состоянию на 7 июня 2022 года оккупанты потеряли около 31 360 (+110) человек.
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Остальные потери противника:
- танков ‒ 1390 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед.,
- артиллерийских систем – 694 (+4) ед.,
- РСЗО — 207 (+0) ед.,
- средств ПВО — 96 (+0) ед.,
- самолетов – 212 (+1) ед.,
- вертолетов – 177 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров — 13 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед.,
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Ранее сообщалось, что львовские десантники уничтожили около 50 человек так называемого элитного полка РФ.
Фото: Генштаб ВСУ