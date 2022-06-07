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Факты / Украина

Потери оккупантов с начала войны составляют 31 360 человек — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери оккупантов с начала войны составляют 31 360 человек — Генштаб

Российский враг на войне в Украине продолжает нести немалые потери в живой силе и технике.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, по состоянию на 7 июня 2022 года оккупанты потеряли около 31 360 (+110) человек.

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Остальные потери противника:

  • танков ‒ 1390 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед.,
  • артиллерийских систем – 694 (+4) ед.,
  • РСЗО — 207 (+0) ед.,
  • средств ПВО — 96 (+0) ед.,
  • самолетов – 212 (+1) ед.,
  • вертолетов – 177 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров — 13 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед.,
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ранее сообщалось, что львовские десантники уничтожили около 50 человек так называемого элитного полка РФ.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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