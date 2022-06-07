Июнь, 07 в 11:13

Российский враг на войне в Украине продолжает нести немалые потери в живой силе и технике.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, по состоянию на 7 июня 2022 года оккупанты потеряли около 31 360 (+110) человек.

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Остальные потери противника:

танков ‒ 1390 (+4) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед.,

артиллерийских систем – 694 (+4) ед.,

РСЗО — 207 (+0) ед.,

средств ПВО — 96 (+0) ед.,

самолетов – 212 (+1) ед.,

вертолетов – 177 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров — 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед.,

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ранее сообщалось, что львовские десантники уничтожили около 50 человек так называемого элитного полка РФ.

Фото: Генштаб ВСУ