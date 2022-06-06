Июнь, 06 в 18:38

Российским агрессорам разрешили расстреливать гражданский на блокпостах временно оккупированной Херсонской области.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор двух оккупантов из так называемой “ДНР”, опубликованный в понедельник, 6 июня.

Как уточняется, эти агрессоры обеспечивают патрулирование для рашистов на соседних блокпостах Херсонской области.

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– Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что с яблоками, смотришь, спрашиваешь: что везешь? Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров, – сказал боевик с позывным Седой.

Его собеседник уточнил: С твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?

После чего оккупанты начали распределять между собой, кто будет убивать мирных водителей на дорогах первым.