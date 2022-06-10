Июнь, 10 в 19:26

Экс-президент США Барак Обама призвал не обманываться насчет войны, развязанной РФ в Украине. Он подчеркнул, что эта война – надолго и человеческие жертвы продолжат расти, пишет CNN.

– Не заблуждайтесь: эта война далека от завершения. Человеческие потери будут продолжать расти, – заявил Обама на Копенгагенском форуме демократии.

Как сообщается, он сказал во время мероприятия в мэрии, что Украина должна оставаться сильной, пока этот конфликт не закончится.

– Но мы также стали свидетелями героического сопротивления украинского народа российской агрессии. Они объединились, чтобы защитить не только свой суверенитет, но и свою демократическую идентичность, и сплотили большую часть мира вокруг ценностей самоопределения и человеческого достоинства, – подчеркнул бывший американский президент.