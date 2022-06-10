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Факти / Світ

Ця війна далека від завершення: Обама прокоментував агресію РФ в Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ця війна далека від завершення: Обама прокоментував агресію РФ в Україні
Фото: Dreamstime

Експрезидент США Барак Обама закликав не обманюватись щодо війни, розв’язаної РФ в Україні. Він наголосив, що ця війна – надовго і кількість людських жертв продовжить зростати, пише CNN.

– Не обманюйтесь: ця війна далека від завершення. Людські втрати продовжуватимуть зростати, – заявив Обама на Копенгагенському форумі демократії.

Як повідомляється, він сказав під час заходу у мерії, що Україна має залишатися сильною, поки цей конфлікт не закінчиться.

– Але ми також стали свідками героїчного спротиву українського народу російській агресії. Вони об’єдналися, щоб захистити не лише свій суверенітет, а й свою демократичну ідентичність, і згуртували велику частину світу навколо цінностей самовизначення та людської гідності, – підкреслив колишній американський президент.

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