Червень, 10 в 19:26

Експрезидент США Барак Обама закликав не обманюватись щодо війни, розв’язаної РФ в Україні. Він наголосив, що ця війна – надовго і кількість людських жертв продовжить зростати, пише CNN.

– Не обманюйтесь: ця війна далека від завершення. Людські втрати продовжуватимуть зростати, – заявив Обама на Копенгагенському форумі демократії.

Як повідомляється, він сказав під час заходу у мерії, що Україна має залишатися сильною, поки цей конфлікт не закінчиться.

– Але ми також стали свідками героїчного спротиву українського народу російській агресії. Вони об’єдналися, щоб захистити не лише свій суверенітет, а й свою демократичну ідентичність, і згуртували велику частину світу навколо цінностей самовизначення та людської гідності, – підкреслив колишній американський президент.