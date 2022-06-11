Июнь, 11 в 12:36

В рядах Вооруженных сил Украины сегодня служат 37 тыс. женщин. Уже более 1 тыс. из них стали командирами. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Выступая по видеосвязи на международной конференции Женщины в конфликтах, она подчеркнула, что женщин нельзя называть пассивными жертвами, ведь у каждой из них — своя история сопротивления.

— Большинство наших медиков – женщины. 50% наших предпринимателей – женщины, и они трудятся, чтобы поддерживать экономику. В рядах ВСУ – 37 тыс. женщин. Уже более 1 тыс. женщин стали командирами. Есть такой популярный вопрос: какая ваша суперсила? Так вот, каждая наша женщина может ответить: моя суперсила – я украинка! И это не преувеличение. Наши женщины – супергероини, которые приближают победу каждым днем ​​своей жизни, – объяснила первая леди.

На днях Елена Зеленская дала интервью американскому телеканалу ABС в Киеве. Первая леди призвала мир не привыкать к войне России против Украины, ведь тогда она никогда не закончится.

Сейчас смотрят

Источник: Елена Зеленская