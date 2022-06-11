Червень, 11 в 12:36

У лавах Збройних сил України сьогодні служать 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. з них стали командирами. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Виступаючи через відеозв’язок на міжнародній конференції Жінки у конфліктах, вона наголосила, що жінок не можна називати пасивними жертвами, адже у кожної з них – своя історія спротиву.

– Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами. Є таке популярне запитання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя, – пояснила перша леді.

Днями Олена Зеленська дала інтерв’ю американському телеканалу ABС в Києві. Перша леді закликала світ не звикати до війни Росії проти України, адже тоді вона не закінчиться ніколи.

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Джерело: Олена Зеленська