Июнь, 11 в 23:45

Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 11 июня.

— Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов добавился поселок Таврический. Есть также некоторые успехи в Запорожской области. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке, – сказал он.

Кроме того, он прокомментировал выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Херсона и Мелитополя.

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– Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, что якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения, – сказал президент.

По его словам, 11 июня начался финальный этап крупного дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели.

— Уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но весь Евросоюз, — сообщил президент Зеленский.

Он напомнил, что сегодня имел “очень плодотворные” переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве.

– Я рад отметить ее искренность. Именно Еврокомиссия будет готовить заключение по нашей заявке. Украина за очень короткий срок предоставила все необходимые ответы, и это было сделано качественно, — сказал он.

Он добавил, что по состоянию на 11 июня у российской армии уже более 32 тысяч мертвых душ.