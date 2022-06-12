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Факти / Україна

ЗСУ поступово звільняють територію Херсонської області – Зеленський

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 11 червня.

– Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів додалося селище Таврійське. Є також певні успіхи в Запорізькій області. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку, – сказав він.

Крім того, він прокоментував видачу російських паспортів на окупованих територіях Херсона та Мелітополя.

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– Я подивився, кого ж в цих новинах виставили в якості херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення, – сказав президент.

За його словами, 11 червня почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитись за півтора тижня.

– Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, але й увесь Євросоюз, – повідомив президент Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні мав “дуже плідні” переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

– Я радий відзначити її щирість. Саме Єврокомісія готуватиме висновок по нашій заявці. Україна за надзвичайно короткий термін надала всі необхідні відповіді, і це було зроблено якісно, – сказав він.

Він додав, що станом на 11 червня російська армія має вже понад 32 тисячі мертвих душ.

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Джерело: Офіс президента
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