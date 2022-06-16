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Словакия передаст Украине “значительное” количество боевых вертолетов Mi – Пентагон

Анастасия Гевко, редактор ленты
Словакия передаст Украине “значительное” количество боевых вертолетов Mi – Пентагон
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что Словакия во время третьей встречи Рамштайн объявила о “значительном” пожертвовании Украине вертолетов серии Mi и ракетных боеприпасов.

– Я хочу поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии Mi и срочно необходимых ракетных боеприпасов, – подчеркнул Остин на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 15 июня.

Он уточнил, что участники встречи обсудили, помимо прочего, предоставление артиллерии от многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.

Ранее глава Пентагона рассказал подробности нового пакета поддержки обороны Украины на $1 млрд.

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До этого об объявлении нового пакета американской помощи стало известно из заявления президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома 15 июня.

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Артиллерия, РСЗО, боеприпасы: Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на $1 млрд

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