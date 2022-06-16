Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Словаччина передасть Україні “значну” кількість бойових гелікоптерів Mi – Пентагон

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Словаччина передасть Україні “значну” кількість бойових гелікоптерів Mi – Пентагон
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін стверджує, що Словаччина під час третьої зустрічі Рамштайн оголосила про “значне” пожертвування Україні вертольотів серії Mi та ракетних боєприпасів.

– Я хочу подякувати Словаччині, яка оголосила про значну пожертву вертольотів серії Mi та терміново необхідних ракетних боєприпасів, – наголосив Остін на пресконференції у Брюсселі у середу, 15 червня.

Він уточнив, що учасники зустрічі обговорили також надання артилерії від багатьох країн, включно із Канадою, Польщею та Нідерландами.

Раніше глава Пентагону розповів про подробиці нового пакету підтримки оборони України на $1 млрд.

Зараз дивляться

До цього про оголошення нового пакету американської допомоги стало відомо із заяви президента США Джо Байдена, опублікованої на сайті Білого дому 15 червня.

Читайте
Артилерія, РСЗВ, боєприпаси: Байден оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на $1 млрд

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка