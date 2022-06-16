Червень, 15 в 21:37

Міністр оборони США Ллойд Остін стверджує, що Словаччина під час третьої зустрічі Рамштайн оголосила про “значне” пожертвування Україні вертольотів серії Mi та ракетних боєприпасів.

– Я хочу подякувати Словаччині, яка оголосила про значну пожертву вертольотів серії Mi та терміново необхідних ракетних боєприпасів, – наголосив Остін на пресконференції у Брюсселі у середу, 15 червня.

Він уточнив, що учасники зустрічі обговорили також надання артилерії від багатьох країн, включно із Канадою, Польщею та Нідерландами.

Раніше глава Пентагону розповів про подробиці нового пакету підтримки оборони України на $1 млрд.

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До цього про оголошення нового пакету американської допомоги стало відомо із заяви президента США Джо Байдена, опублікованої на сайті Білого дому 15 червня.