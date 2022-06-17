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Факты / Украина

В Киеве ввели режим тишины

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Киеве ввели режим тишины

В пятницу, 17 июня, председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов издал Отдельное поручение о соблюдении режима тишины.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА.

Как уточняется, речь идет о запрете зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляций развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, использования других громкоговорящих установок.

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– В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева. Просим вас соблюдать правила в это непростое время. Слава Украине! – говорится в заявлении.

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