У Києві запровадили режим тиші
У п’ятницю, 17 червня, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав Окреме доручення щодо дотримання режиму тиші.
Про це повідомляє пресслужба ОВА.
Як уточнюється, йдеться про заборону видовищ з використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляцій розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, використання інших гучномовних установок.
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– В умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва. Просимо вас дотримуватися правил у цей непростий час. Слава Україні! – йдеться у заяві.