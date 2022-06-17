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Факти / Україна

У Києві запровадили режим тиші

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Києві запровадили режим тиші

У п’ятницю, 17 червня, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав Окреме доручення щодо дотримання режиму тиші.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

Як уточнюється, йдеться про заборону видовищ з використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляцій розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, використання інших гучномовних установок.

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– В умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва. Просимо вас дотримуватися правил у цей непростий час. Слава Україні! – йдеться у заяві.

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