У Києві запровадили режим тиші

Червень, 17 в 16:50

У п’ятницю, 17 червня, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав Окреме доручення щодо дотримання режиму тиші.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

Як уточнюється, йдеться про заборону видовищ з використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляцій розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, використання інших гучномовних установок.

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