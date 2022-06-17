Тяжелое вооружение, ПВО и гарантии безопасности Украины: что обсуждали Зеленский и Джонсон

Июнь, 17 в 18:37

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон.

Так, по его словам, среди тем для обсуждения были:

необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО,

экономическая поддержка Украины,

усиление санкционного давления на Россию,

гарантии безопасности для Украины,

необходимость компенсации РФ ущерба, нанесенного нашему государству.

Кроме того, по его словам, обсуждалась победа Украины в войне за независимость.

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– Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь. Украина победит с такими сильными союзниками, – резюмировал он.