Тяжелое вооружение, ПВО и гарантии безопасности Украины: что обсуждали Зеленский и Джонсон
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон.
Так, по его словам, среди тем для обсуждения были:
- необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО,
- экономическая поддержка Украины,
- усиление санкционного давления на Россию,
- гарантии безопасности для Украины,
- необходимость компенсации РФ ущерба, нанесенного нашему государству.
Кроме того, по его словам, обсуждалась победа Украины в войне за независимость.
Сейчас смотрят
– Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь. Украина победит с такими сильными союзниками, – резюмировал он.
Читайте
Борис Джонсон прибыл в Киев