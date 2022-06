Борис Джонсон прибыл в Киев

В пятницу, 17 июня, в Киев приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает The Times.

Позже появилось официальное сообщение пресс-службы президента Владимира Зеленского о том, что Джонсон действительно находится в украинской столице.

В тот же момент свой приезд подтвердил и сам Джонсон.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

