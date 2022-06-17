Борис Джонсон прибыл в Киев
В пятницу, 17 июня, в Киев приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает The Times.
– Борис Джонсон сейчас в Киеве вторично встречается с Владимиром Зеленским. Он приехал сегодня утром, – говорится в сообщении, опубликованном редактором издания на странице Twitter.
Позже появилось официальное сообщение пресс-службы президента Владимира Зеленского о том, что Джонсон действительно находится в украинской столице.
– Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона, – подчеркнул президент.
В тот же момент свой приезд подтвердил и сам Джонсон.
Mr President, Volodymyr,
It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY
— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022
Отметим, что о приезде премьер-министра Британии не сообщалось заранее.