Борис Джонсон прибыл в Киев

Июнь, 17 в 17:38

В пятницу, 17 июня, в Киев приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает The Times.

– Борис Джонсон сейчас в Киеве вторично встречается с Владимиром Зеленским. Он приехал сегодня утром, – говорится в сообщении, опубликованном редактором издания на странице Twitter.

Позже появилось официальное сообщение пресс-службы президента Владимира Зеленского о том, что Джонсон действительно находится в украинской столице.

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– Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона, – подчеркнул президент.

В тот же момент свой приезд подтвердил и сам Джонсон.

Mr President, Volodymyr, It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

Отметим, что о приезде премьер-министра Британии не сообщалось заранее.