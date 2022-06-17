Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Борис Джонсон прибыл в Киев

Анастасия Гевко, редактор ленты
Борис Джонсон прибыл в Киев

В пятницу, 17 июня, в Киев приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает The Times.

– Борис Джонсон сейчас в Киеве вторично встречается с Владимиром Зеленским. Он приехал сегодня утром, – говорится в сообщении, опубликованном редактором издания на странице Twitter.

Позже появилось официальное сообщение пресс-службы президента Владимира Зеленского о том, что Джонсон действительно находится в украинской столице.

Сейчас смотрят

– Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона, – подчеркнул президент.

В тот же момент свой приезд подтвердил и сам Джонсон.

Отметим, что о приезде премьер-министра Британии не сообщалось заранее.

Читайте
Визит Макрона, Шольца и Драги: что для Украины означают месседжи европейских лидеров

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка