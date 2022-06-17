Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: инструкция от ОП

Июнь, 17 в 15:42

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко озвучил пошаговую инструкцию, как зафиксировать и получить возмещение убытков за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате агрессивной войны РФ.

Шаг 1. Подача заявления

По словам Тимошенко, собственник поврежденного или уничтоженного дома или квартиры может самостоятельно подать заявление через приложение Дія или на сайте. – Если у вас нет возможности воспользоваться онлайн-регистрацией, подать заявление можно через Центр предоставления административных услуг или нотариуса. Подать заявление можно вне зависимости от того, где вы находитесь. Это касается как физических, так и юридических лиц, – рассказал он.

Шаг 2. Осмотр квартиры комиссией

Органы местного самоуправления создают специальные комиссии для осмотра поврежденного имущества. В их состав входят специалисты с высшим образованием в сфере строительства и архитектуры, а также уполномоченные представители собственника или балансодержателя объекта.

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После проверки объекта комиссия создает акт осмотра дома или квартиры. В случае значительных повреждений органы местного самоуправления привлекают экспертов, которые составляют отчет технического обследования, куда входит вывод по поводу возможности дальнейшей эксплуатации дома. Перед выездом на объект комиссия информирует собственника о дате и времени проведения проверки.

На деоккупированных территориях комиссии большинства органов самоуправления уже проводят осмотры. На протяжении месяца для комиссий появится возможность создавать акты осмотра через приложение Дія.

Заявление и вывод комиссии по каждому отдельному объекту будут вносить в реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

– Важно, что если комиссия уже сформировала акт, это ни в коем случае не отменяет подачу заявления через приложение Дія или ЦПАУ, поскольку именно это заявление будет основанием для компенсации. Если вы уже подали заявление о повреждении имущества в приложении Дія, его не нужно дублировать в ЦПАУ, – сообщил Тимошенко.

Также он обратил внимание на то, что через приложение Дія нельзя пригласить комиссию для проведения осмотра в конкретное время – она сама определяет время и дату осмотра и проинформирует вас отдельно.

Шаг 3. Фиксация полиции

Заявление о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований фиксируется полицией. Касаемо поврежденного имущества – это отдельная процедура. Отсутствие такого заявления не будет основанием для невыплаты компенсации, но граждане Украины могут воспользоваться своим правом сообщить о преступлении Российской Федерации.

Что делать, если хочешь восстановить имущество самостоятельно

Для того, чтобы получить в дальнейшем компенсацию за нанесенные убытки, и если вы не хотите ждать приезда государственной комиссии для обследования, вы можете заказать обследование в частной компании.

Однако при этом средства за проведение обследования компенсироваться не будут, а составленный акт, переданный в местное самоуправление будет компенсирован государством в соответствии с законом, который будет принят в дальнейшем.

– Для этого нужно подать письменное заявление о начале работ в органы местного самоуправления или ОВА, а после завершения обследования – предоставить копию отчета об обследовании. Порядок назначения компенсации будет определен отдельным законом. Как только он будет принят и будет определен механизм выплат, будем информировать дополнительно, – пояснил Кирилл Тимошенко.

Фото: Мариупольский горсовет