Як отримати відшкодування за пошкоджене Росією майно: покрокова інструкція

З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, сотні тисяч українців залишилися без житла.

Водночас держава розробила механізм отримання відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене майно внаслідок агресивної війни РФ.

Як отримати компенсацію за пошкоджене Росією житло – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Хто може отримати компенсацію за зруйноване житло

Компенсації передбачені за житло, яке було зруйноване або знищене в результаті військових дій. Йдеться про квартири, приватні будинки, садові та дачні будинки, об’єкти незавершеного будівництва тощо.

Отримати компенсацію може власник такого житла, замовники та інвестори, члени кооперативів та спадкоємці перерахованих осіб.

Прийом заявок діятиме протягом усього воєнного стану та ще протягом одного року після його скасування.

Також отримати компенсацію можна буде на житло, яке постраждало після скасування воєнного стану, але через наслідки війни. Наприклад, через детонацію снаряда. Такі заяви можна буде подати протягом трьох років після скасування воєнного стану.

Крок 1. Повідомити про пошкоджене майно

Власник пошкодженого чи знищеного будинку/квартири може самостійно повідомити про пошкоджене чи знищене майно через додаток чи портал Дія.

Також потрібно відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви).

Крок 2. Подати заяву про виплату

Після того, як ви повідомили про пошкодження майна, потрібно перейти до розділу Подати заяву про виплати (у додатку Дія).

Якщо у вас немає можливості надіслати заяву онлайн, можете подати її письмово в органах соцзахисту або в центрах адміністративних послуг, чи у нотаріуса.

До заяви потрібно додати пакет документів, що підтверджує право власності на житло, а також фото об’єкта до і після руйнування.

Крок 3. Огляд квартири комісією

Органи місцевого самоврядування утворюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. До їх складу входять спеціалісти з вищою освітою у сфері будівництва та архітектури, а також уповноважені представники власника або балансоутримувача об’єкта.

Після перевірки об’єкта комісія створює акт огляду будинку чи квартири. У разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів, які складають звіт технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будинку. Перед виїздом на об’єкт комісія інформує власника про дату та час проведення перевірки.

Заява та виведення комісії по кожному окремому об’єкту будуть вносити до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

– Важливо, що якщо комісія вже сформувала акт, це в жодному разі не скасовує подання заяви через додаток Дія чи ЦПАУ, оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації. Якщо ви вже подали заяву про пошкодження майна у додатку Дія, її не потрібно дублювати у ЦПАУ.

Крок 4. Фіксація поліції

Заява про скоєння злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань фіксується поліцією. Що стосується пошкодженого майна – це окрема процедура.

Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплати компенсації, але громадяни України можуть скористатися своїм правом повідомити про злочин Російської Федерації.

Крок 5. Очікуємо на результат

Дочекайтеся в Дії сповіщення про винесення рішення комісією.

Якщо все буде гаразд, на ваш рахунок єВідновлення надійде компенсація за пошкоджене житло. Гроші можна витрати протягом одного року на будівельні матеріали чи послуги.

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