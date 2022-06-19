США могут удвоить количество РСЗО HIMARS для Украины — Politico
Пентагон рассматривает возможность удвоить количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут поставляться в Украину.
Об этом несколько неназванных американских чиновников рассказали изданию Politico.
По данным издания, Соединенные Штаты планируют прислать в Украину еще четыре РСЗО в рамках дополнительного вооружения пакета военной помощи в ранее объявленные четырех HIMARS.
— Министерство обороны рассматривает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным, — подчеркнул чиновник Минобороны США.
По его словам, решение будут приниматься “исходя из неотложных потребностей Украины”.
Другой чиновник добавил, что в Белом доме ожидают одобрения нескольких дополнительных РСЗО для Украины, но решение может измениться в последнюю минуту.
Кроме того, чиновник сообщил, что Украине передадут снаряды к указанным РСЗО.
– Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов, – отметил чиновник.
Ранее стало известно, что американские ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS должны находиться в Украине уже в конце июня.
Система HIMARS может запускать несколько высокоточных ракет по целям на расстоянии до 70 км – гораздо дальше, чем артиллерия, которую сейчас имеет Украина.