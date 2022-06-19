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Факты / Украина

США могут удвоить количество РСЗО HIMARS для Украины — Politico

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
HIMARS
Фото: Getty Images

Пентагон рассматривает возможность удвоить количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут поставляться в Украину.

Об этом несколько неназванных американских чиновников рассказали изданию Politico.

По данным издания, Соединенные Штаты планируют прислать в Украину еще четыре РСЗО в рамках дополнительного вооружения пакета военной помощи в ранее объявленные четырех HIMARS.

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— Министерство обороны рассматривает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным, — подчеркнул чиновник Минобороны США.

По его словам, решение будут приниматься “исходя из неотложных потребностей Украины”.

Другой чиновник добавил, что в Белом доме ожидают одобрения нескольких дополнительных РСЗО для Украины, но решение может измениться в последнюю минуту.

Кроме того, чиновник сообщил, что Украине передадут снаряды к указанным РСЗО.

– Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов, – отметил чиновник.

Ранее стало известно, что американские ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS должны находиться в Украине уже в конце июня.

Система HIMARS может запускать несколько высокоточных ракет по целям на расстоянии до 70 км – гораздо дальше, чем артиллерия, которую сейчас имеет Украина.

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Источник: Politico
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