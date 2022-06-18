Июнь, 18 в 10:18

В Украине возросло количество детей, погибших или получивших ранения в результате развязанной Россией полномасштабной войны.

Такие данные обнародовал Офис генерального прокурора по состоянию на утро субботы, 18 июня.

По сравнению с информацией за минувшие сутки, количество погибших украинских детей выросло с 322 до 323, а раненых – с 581 до 583.

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– По состоянию на утро 18 июня 2022 года более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 323 ребенка погибли и более 583 ранены, — говорится в сообщении.

Так, 16 июня в одном из сел Пологовского района (Запорожская область) погиб 14-летний подросток в результате взрыва российской ракеты, попавшей по жилому дому.

17 июня в Николаеве во время обстрела войск РФ получил ранение 7-летний мальчик.

А 14 июня была ранена 15-летняя девочка в пгт Савинцы (Изюмский район Харьковской области), когда оккупанты открыли по населенному пункту огонь из артиллерии.

Больше всего детей пострадало в 9 регионах Украины: Донецкой (301), Харьковской (170), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не являются окончательными: сейчас идет работа по фиксированию преступлений войск РФ в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Предоставить информацию о военном преступлении российских оккупантов в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб warcrimes.gov.ua.

Из-за полномасштабной агрессии РФ страдает и инфраструктура населенных пунктов Украины. В частности, во время вражеских бомбардировок и обстрелов было повреждено 2 028 учебных заведений (из них 209 разрушены полностью).