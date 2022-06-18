Червень, 18 в 10:18

В Україні зросла кількість дітей, котрі загинули або дістали поранення внаслідок розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора станом на ранок суботи, 18 червня.

Порівняно з інформацією за минулу добу, кількість загиблих українських дітей зросла з 322 до 323, а поранених – з 581 до 583.

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– Станом на ранок 18 червня 2022 року більш ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 323 дитини загинуло та понад 583 поранено, – йдеться в повідомленні.

Так, 16 червня в одному із сіл Пологівського району (Запорізька область) загинув 14-річний підліток внаслідок вибуху російської ракети, яка влучила по території житлового будинку.

17 червня у Миколаєві під час обстрілу військ РФ зазнав поранення 7-річний хлопчик.

А 14 червня було поранено 15-річну дівчинку в смт Савинці (Ізюмський район Харківської області), коли окупанти відкрили по населеному пункту вогонь із артилерії.

Найбільше дітей постраждало в 9 регіонах України: Донецькій (301), Харківській (170), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (54), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (30) та Сумській (17) областях.

У відомстві наголошують, що ці цифри не є остаточними: зараз триває робота з фіксування злочинів військ РФ у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Надати інформацію про воєнний злочин російських окупантів щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua.

Через повномасштабну агресію РФ страждає й інфраструктура населених пунктів України. Зокрема, під час ворожих бомбардувань та обстрілів було пошкоджено 2 028 закладів освіти (з них 209 зруйновано повністю).