Июнь, 20 в 19:54

Бывшему мэру Киева объявили о подозрении за призыв признать “границы” “ЛДНР”. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В сообщении ведомства не называют имя и фамилию экс-мэра, однако на заблюренном фото остается узнаваемым Леонид Черновецкий.

Как уточняется, Черновецкого уведомили о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

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– По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мер столицы на собственной странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований “Донецкая народная республика” и “Луганская народная республика”. Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, – говорится в сообщении.

Страница Черновецкого в Facebook на данный момент полностью очищена от постов, доступ к его странице в Instagram – ограничен. Остались только посты на канале бывшего мэра столицы в Telegram, дата создания которого – 24 марта. В них нет явно антиукраинских нарративов с призывом признать “ЛДНР”, и даже более того – бывают посты и ссылки на видео с вспомогательной информацией для украинских беженцев в другие страны. Однако в основном контент состоит из “цитат дня от Леонида Черновецкого”, рекламы его книг и рассуждений.

Факты ICTV обратились к Леониду Черновецкому с просьбой прокомментировать обвинение. В случае получения ответа мы опубликуем его в этом или новом материале на нашем сайте.