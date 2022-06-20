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Факты / Украина

Готовил взрывы на железной дороге и логистических складах: СБУ задержала диверсанта

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Готовил взрывы на железной дороге и логистических складах: СБУ задержала диверсанта

Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на Укрзализныце.

По данным следствия, он был на агентурной связи подконтрольных России спецслужб так называемой ДНР. Диверсант имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на “консервации” в одной из ближневосточных стран.

Контрразведка СБУ задержала вражеского агента во время спецоперации в Черновцах.

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По информации Службы безопасности, после начала полномасштабной агрессии РФ кураторы дали агенту задание прибыть в Украину.

Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники, расположении резервуаров с топливом и дислокации украинских войск на Буковине.

На основе этих данных враг планировал диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Диверсанту сообщили о подозрении и взяли под стражу.

На днях СБУ также задержала российского агента, который сообщал российским оккупантам о позициях украинских военных в Харьковской области.

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