Готовил взрывы на железной дороге и логистических складах: СБУ задержала диверсанта
Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на Укрзализныце.
По данным следствия, он был на агентурной связи подконтрольных России спецслужб так называемой ДНР. Диверсант имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на “консервации” в одной из ближневосточных стран.
Контрразведка СБУ задержала вражеского агента во время спецоперации в Черновцах.
По информации Службы безопасности, после начала полномасштабной агрессии РФ кураторы дали агенту задание прибыть в Украину.
Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники, расположении резервуаров с топливом и дислокации украинских войск на Буковине.
На основе этих данных враг планировал диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Диверсанту сообщили о подозрении и взяли под стражу.
На днях СБУ также задержала российского агента, который сообщал российским оккупантам о позициях украинских военных в Харьковской области.