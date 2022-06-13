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Факты / Украина

Фиксировал и сдавал врагу позиции ВСУ: на Харьковщине задержали агента РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
сбу
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который сообщал российским оккупантам о позициях украинских военных в Харьковской области.

Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет. Мужчину задержали в пригороде Харькова.

Как сообщили в СБУ, по заданию своей кураторши, задержанный фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего, захватчиков интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

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Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу. Следователи сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ.

Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

В конце мая СБУ задержала на Житомирщине российского агента, который хотел присоединиться к боевому подразделению ВСУ, чтобы заниматься разведкой в ​​пользу врага.

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