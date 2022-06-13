Фиксировал и сдавал врагу позиции ВСУ: на Харьковщине задержали агента РФ
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который сообщал российским оккупантам о позициях украинских военных в Харьковской области.
Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет. Мужчину задержали в пригороде Харькова.
Как сообщили в СБУ, по заданию своей кураторши, задержанный фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего, захватчиков интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.
Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу. Следователи сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ.
Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
В конце мая СБУ задержала на Житомирщине российского агента, который хотел присоединиться к боевому подразделению ВСУ, чтобы заниматься разведкой в пользу врага.