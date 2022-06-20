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Факты / Украина

Оккупанты собирают силы для атаки Харькова и захвата Славянска — Зеленский

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Зеленський

Российские захватчики собирают силы для атаки Харькова и захвата Славянска в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на открытии Форума глобальной политики Института международных политических студий.

– Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там – полтора миллиона жителей. Постоянно бомбят Николаев – а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было сто тысяч жителей, – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить оккупантов и защитить людей. Однако чтобы это было быстрее, необходимо современное оружие.

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— Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней, – добавил президент.

Кроме того, глава государства утверждает, что цель Украины — чтобы миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, стал последним.

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