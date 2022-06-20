Червень, 20 в 19:30

Російські загарбники збирають сили для атаки Харкова та захоплення Слов’янська у Донецькій області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

– Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там – півтора мільйона мешканців. Постійно бомбардують Миколаїв – а там майже півмільйона мешканців. Хочуть захопити й повністю зруйнувати Словʼянськ – там до війни було сто тисяч мешканців, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити окупантів та захистити людей. Однак, щоб це було швидше, необхідна сучасна зброя.

Зараз дивляться

– Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Ось чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу й стільки зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життів, – додав президент.

Крім того, очільник держави стверджує, що мета України – щоб міграційна криза у Європі, викликана російською війною, стала справді останньою.