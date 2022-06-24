Июнь, 24 в 12:09

По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, которые пока не подтверждает и не опровергает Генштаб, Вооруженные силы Украины покидают позиции в городе Северодонецк (Луганская область). Враг бросил на его захват все свои силы и резервы. В последнее время ожесточенные бои шли в промзоне, и украинские военные всеми силами сдерживали превосходящие силы врага.

Сегодня глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай обнародовал видео последних боев за Северодонецк в промзоне завода Азот.

– Последние бои за Северодонецк в промзоне города. Видео снято бойцом Интернационального легиона, – отметил Гайдай.

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Ранее сегодня он проинформировал, что украинским военным придется отойти из Северодонецка. По словам Гайдая, наши защитники уже получили соответствующую команду.

Так, из-за массированного обстрела российских оккупантов и масштабного штурма украинские воины могут оказаться в окружении. Кроме того, находиться на разбитых позициях в городе нет смысла, поскольку растет число погибших.

Защитники Северодонецка будут отходить на новые, более укрепленные позиции, откуда будут продолжать наносить удары по врагу.

Гайдай также сообщил, что российские захватчики почти разрушили Северодонецк: повреждено 90% инфраструктуры города, 80% жилых домов придется сносить, поскольку восстановить их уже невозможно.

По информации Генерального штаба ВСУ, оккупанты обстреливают Северодонецк из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Накануне в Минобороны Украины информировали, что войска РФ в ближайшее время хотят захватить Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а также Краматорск и Славянск в Донецкой области.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай