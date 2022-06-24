Червень, 24 в 12:09

За словами очільника Луганської області Сергія Гайдая, які поки що не підтверджує і не спростовує Генштаб, Збройні сили України залишають позиції у місті Сєвєродонецьк (Луганська область). Ворог кинув на його захоплення усі свої сили і резерви. Останнім часом запеклі бої точилися в промзоні, й українські військові всіма силами стримували переважаючі сили ворога.

Сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай оприлюднив відео останніх боїв за Сєвєродонецьк у промзоні заводу Азот.

– Останні бої за Сєвєродонецьк у промзоні міста. Відео зняте бійцем Інтернаціонального легіону, – зазначив Гайдай.

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Раніше сьогодні він поінформував, що українським військовим доведеться відійти із Сєвєродонецька. За словами Гайдая, наші захисники вже отримали відповідну команду.

Так, через масований обстріл російських окупантів та масштабний штурм українські воїни можуть опинитися в оточенні. Крім того, перебувати на розбитих позиціях у місті немає сенсу, оскільки зростає кількість загиблих.

Захисники Сєвєродонецька будуть відходити на нові, більш укріплені позиції, звідки продовжуватимуть завдавати ударів по ворогу.

Гайдай також поінформував, що російські загарбники майже зруйнували Сєвєродонецьк: пошкоджено 90% інфраструктури міста, 80% житлових будинків доведеться зносити, оскільки відновити їх уже неможливо.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Напередодні в Міноборони України інформували, що війська РФ найближчим часом хочуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області, а також Краматорськ та Слов’янськ у Донецькій області.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай